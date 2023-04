FONTANA ABRUZZESE A MELBOURNE: IL MINISTRO SANGIULIANO, “ALTO VALORE SIMBOLICO DELL’OPERA”

L’AQUILA – È stato il Ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano a ribadire, attraverso una lettera, l’importanza dell’iniziativa di realizzare una Fontana Monumentale collocata all’ingresso di Casa Abruzzo a Melbourne in Australia.

Il Ministro ha voluto sottolineare l’alto valore simbolico di un’opera realizzata grazie al lavoro sinergico del Consiglio Regionale d’Abruzzo che ha finanziato il progetto, dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che ha realizzato la Fontana e della Casa d’Abruzzo Club di Melbourne e di tutte le rappresentanze abruzzesi in Australia presenti all’inaugurazione. “… frutto della creatività e della sensibilità di uno scultore abruzzese e degli studenti dell’Accademia aquilana – scrive Sangiuliano – l’opera rinvia alle radici profonde della cultura abruzzese ed evoca quei ricordi ancestrali che i nostri emigranti hanno portato con sé in tutto il mondo. I suoi caratteri formali rimandano all’immaginario collettivo delle genti d’Abruzzo”.

Un successo dunque questa iniziativa che ha visto protagonista l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in un progetto complesso e difficile coordinato dal Prof Antonello Antico, con la collaborazione del personale amministrativo dell’Accademia, che ha coinvolto lo scultore Stefano Donatello ex studente dell’Abaq e gli allievi del corso di scultura coordinati dal Prof Matteo Ludovico.

“Ringrazio Fernando Cardinale e tutti gli amici di Casa d’ Abruzzo club di Melbourne – dichiara Rinaldo Tordera Presidente Abaq – per la opportunità data all’ Accademia di realizzare un’opera monumentale di alto valore artistico e simbolico. Per noi è stata l’occasione per testimoniare la qualità tecnica e le capacità artistiche di allievi e docenti che hanno potuto collaborare con lo scultore Stefano Donatello alla realizzazione della Fontana.”