FONTECCHIO: INAUGURAZIONE GALLERIA DEL FONTECCHIO INTERNATIONAL AIRPORT DELL’ARTISTA TODD BROWN

L’AQUILA – Sarà inaugurato Fontecchio, domani giovedì 20 novembre, dalle 18:00 alle 21:00, la Galleria e Salotto del Fontecchio International Airport.

L’iniziativa è dell’artista statunitense Todd Thomas Brown, che vive a Fontecchio dal 2020, e l’evento inaugurale metterà in mostra le sue opere pittoriche, assieme alle sculture sospese dell’artista cilena Indira Urrutia, recentemente protagonista a Barisciano del Progetto Arca, e al design di gioielli della brasiliana Anna Meireles-Kovak, anche lei residente a Fontecchio.

A seguire la Galleria e Salotto del Fontecchio International Airport, situata al piano terra di Palazzo Galli, resterà aperto ogni sabato dalle 17:00 alle 20:00.

Spiega Todd Thomas Brown, “la nuova galleria fungerà da spazio espositivo per una collezione delle mie opere, con la partecipazione occasionale di artisti ospiti su invito. Oltre a rendere le opere d’arte più accessibili al pubblico, spero che l’istituzione di orari di apertura costanti nel fine settimana contribuisca ad attirare maggiore attenzione su Fontecchio, facendola riconoscere come un borgo creativo che continua a reinventarsi, rispondendo così alla sfida epocale rappresentata dallo spopolamento che riguarda i centri montani dell’appennino. L’auspicio è che in futuro anche altri artisti di Fontecchio possano aprire i loro spazi con una certa regolarità, anche solo una volta al mese, per far apprezzare la diversità di stili e sensibilità”.