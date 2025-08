FONTECCHIO PAESE IN ARTI: INTENSO AGOSTO DI MUSICA, LETTERATURA, NATURA E FESTE POPOLARI

FONTECCHIO – Un mese di eventi tra musica, letteratura e iniziative per le famiglie: prende il via il cartellone estivo “Paese in Arti 2025”, promosso dal Comune di Fontecchio. Un programma diffuso, che si sviluppa nel centro storico e nelle principali strutture del paese, con appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età.

Si è partiti con “Passi e pagine”, laboratorio itinerante in programma a partire da questo weekend, oltre che nei giorni 19 e 30 agosto e con la presentazione del libro ‘Il pescatore di stelle’ di Peppe Millanta ieri a Palazzo Galli.

Oggi 4 agosto e il 6 agosto, sempre alle 21, spazio alla musica con i concerti dei giovani musicisti del Rome Chamber Music Festival, ovvero Michele Forese al flauto, Francesca Benvenuti al violino, Leony Delgado alla viola e Angelica Simeoni al violoncello eseguiranno due differenti concerti con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, Franz Anton Hoffmeister, François Devienne, Anton Bernhard Fürstenau e Adalbert Mathias Gyrowetz.

I giovani talenti provengono dal Rome Chamber Music Festival che ogni anno forma e fa esibire nella Capitale artisti provenienti da tutto il mondo.

Il 6 e 7 agosto prevista anche l’apertura del Giardino dell’Oasi Corvi.

Il 9 e 10 agosto è in programma la festa patronale. Sempre il 9, alle 18, a Palazzo Galli, si presenta il libro “Scellerate” di Antonella Finucci.

Il 17 agosto alle 17 è in programma una passeggiata creativa per bambini e famiglie.

Musica e video tornano protagonisti il 18 agosto alle 21 con il concerto dei Sonoras Fontes e la proiezione del video ‘Fontecchio’ a Palazzo Galli.

Il 21 agosto, alle 10, in piazza del Popolo il paese accoglie il passaggio del Fuoco del Morrone – Cammino del Perdono.

Tra gli appuntamenti letterari, il 22 agosto alle 21 la presentazione di “Lithium 24” con Fabio Iuliano, mentre il 30 agosto (ore 21) chiusura con Meno eroe che uomo. Giorgio Caproni e la guerra, di De Zuani.

Il 24 agosto (ore 18) è previsto un nuovo appuntamento del progetto ‘Mischio, festa di comunità’, e il 26 agosto concerto e fiabe a Palazzo Galli.

Il programma è realizzato con il contributo di associazione Pico Fonticulano, La Kap eps, Ludoteca La banda di Zac, Teatrozeta e Rome Chamber Music Festival.

Per informazioni: info@comune.fontecchio.aq.it.