FONTECCHIO: SABATO A PALAZZO GALLI GLI UNIVERSI SONORI DEL MUSICISTA AMERICANO BEN BENNETT

L’AQUILA – Paesaggi uditivi sorprendenti servendosi di strumenti autocostruiti—tamburi, membrane, idiofoni e oggetti quotidiani—attivati con tecniche inusuali come percussione, sfregamento e soffio.

Questa l’insolita esperienza che sarà possibile vivere a palazzo Galli in via Roma a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, sabato 7 giugno alle ore 18:00, con l’esperienza sonora fuori dal comune del percussionista sperimentale di Filadelfia, Ben Bennett. L’ingresso è libero.

Artista che ha guadagnato la notorietà internazionale per la sua radicale esplorazione del suono, le sue esibizioni si muovono al limite tra musica, performance e scultura sonora, combinando una ricchissima varietà timbrica con trasformazioni improvvise e inaspettate, che sfidano le convenzioni dell’ascolto e la natura stessa degli oggetti sonori.

Dopo la mostra Individuo plurale lo splendido Palazzo Galli torna ad ospitare eventi, tornato nella disponibilità della comunità di Fontecchio, dopo una esemplare ristrutturazione post sismica e destinato ora a ospitare attività economiche e un centro socio-culturale.