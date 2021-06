FOOD & ROSÈ SELECTION: AL VIA TRE GIORNI A L’AQUILA DEDICATA AL GRANDE VINO ROSATO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Al via al palazzo dell’emiciclo a L’Aquila la prima giornata di Food & Rosé Selection by CMB, prima edizione della sfida organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo, che da oggi a domenica chiamerà a raccolta a L’Aquila, personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d’eccellenza, ma anche i vini premiati con le Grandi Medaglie d’Oro e le Medaglie d’Oro della prima edizione della Selezione Rosé by CMB che si è svolta lo scorso marzo a Bruxelles. Abruzzoweb segue in diretta l’evento dalle ore 17.



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Apertura ufficiale della competizione.

15:00-20:00: incontri B2B tra aziende e buyers

Ore 17.30 – Incontro “CERASUOLO, CHIARETTO, ROSATO: I ROSÉ ITALIANI DA UVE AUTOCTONE” A cura di Davide Acerra, amministratore e responsabile della comunicazione del Consorzio per la Tutela dei Vini d’Abruzzo (lingua italiana, con traduzione simultanea in inglese).

Ore 18.30 – Incontro “PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEL VINO ROSATO: PRINCIPALI EVOLUZIONI TECNICHE E CONSEGUENZE SUL PRODOTTO”, a cura di Gilles Masson & Nathalie Poulzagues, rispettivamente direttore e project manager del Centro di ricerca e sperimentazione sul vino rosato in Provenza (lingua francese, con traduzione in inglese).

Ore 19.30 – Presentazione dei 13 produttori medagliati di vini rosati abruzzesi