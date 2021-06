FOOD & ROSE’ SELECTION: ALLA MAGIONE PAPALE I GRANDI VINI ROSATI IN GARA PER GLI OTTO TROFEI

L’AQUILA – Dopo l’inaugurazione di ieri a palazzo dell’Emiciclo, è entra nel vivo Food & Rosé Selection by CMB, la prima edizione della sfida organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo, in programma fino a domenica e che ha chiamato raccolta a L’Aquila, personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d’eccellenza, ma anche i vini premiati con le Grandi Medaglie d’Oro e le Medaglie d’Oro della prima edizione della Selezione Rosé by CMB che si è svolta lo scorso marzo a Bruxelles.

Oggi al noto ristornate Magione papale, è stata aperta la sessioni di degustazioni alla cieca, durante le quali i 45 giudici internazionali dovranno classificare le etichette in base alla loro tipicità e alla loro capacità di sposarsi con otto specifiche categorie di piatti: aperitivo; pesce crudo; pesce cotto; salumi; carni cotte; cibi piccanti; formaggi; dessert.

In programma anche l’incontro “Tendenze globali del vino, le opportunità del rosè”, a cura di Pierpaolo Penco, consulente di marketing enogastronomico di Affinamenti e Country Manager Italia di Wine Intelligence.

segue

LA DIRETTA