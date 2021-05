FOOD & ROSE’ SELECTION: IMPRUDENTE “L’AQUILA CAPITALE PER 3 GIORNI GRANDE ENOGASTRONOMIA”

L’AQUILA – “Il Food & Rosé Selection sarà un evento strategico per la promozione dell’Abruzzo, del suo straordinario vino rosè e della sua enogastronomia di eccellenza. E’ il primo evento che si svolge in questa fase di uscita dall’emergenza covid-19, un messaggio di speranza”.

Così il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, durante la conferenza stampa di presentazione, alla Terrazza Civita del Palazzo Generali di Piazza Venezia a Roma, della “Food & Rosé Selection by CMB”, la prima edizione della sfida di degustazione di vini rosé, organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles. L’evento internazionale, organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, chiamerà a raccolta a L’Aquila, dal 4 al 6 giugno, personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d’eccellenza, con degustazioni, workshop, incontri tra buyers internazionali e produttori, momenti convegnistici.

Oltre al vice presidente Imprudente, presenti alla conferenza stampa Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles e della Food & Rosé Selection by CMB; Lido Legnini, vice presidente della Camera di commercio Chieti Pescara; Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo.

“Il vino rosè è un vino nobile – ha detto Havaux-, in grande crescita. Per noi l’Italia è simbolo di eleganza e di buon vivere, luogo dei piaceri. Siamo stati pertanto onorati di avere la fiducia della regione Abruzzo, non a caso una delle leader nella produzione del vino rosè.

Abbiamo voluto dare, al di òa della competizione per lo scettro del miglior vino, un senso informativo di alto livello all’evento con tre conferenze su produzione, consumo e commercializzazione del vino rosè”.

Ha aggiunto Imprudente: “Il nostro cerasuolo è uno dei vini giovani con importante crescita sul mercato, la sua qualità va promossa, nella consapevolezza che il mondo del vino è trainante per la nostra economia. Questa tre giorni sarà per noi anche un riconoscimento internazionale”.

“L’Abruzzo ha saputo cogliere una grande opportunità – ha detto Di Campli -, le dinamiche di mercato e di gusto mostrano un crescente apprezzamento dei vini rosa. E in Abruzzo se ne producono 10 milioni di bottiglie, è importante però farsi conoscere ancor di più all’estero. Non dimentichiamo poi che in Abruzzo c’è l’unico rosa con denominazione di origine controllata, il cerasuolo”.

Legnini che ha portato il saluto anche della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia e ha concluso: “Il nostro ruolo sarà di affiancamento, nasce da un accordo recentemente firmato con l’assessorato all’Agricoltura, per valorizzare i nostri prodotti, in un ottica di tutela del territorio e di sviluppo turistico. Sarà importante nella tre giorni, le molte opportunità di incontro e sinergia tra operatori del settore abruzzesi, italiani e internazionali. Il nostro vino rosa è altamente competitivo, ma come sbocco ha prevalentemente il mercato interno, molte prospettive ci sono sul fronte dell’internazionalizzazione”.