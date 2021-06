FOOD & ROSE’ SELECTION L’AQUILA: ITALIA PREMIATA CON CINQUE TROFEI

ROMA, – L’ Italia vince 5 trofei per i migliori abbinamenti vino rosato-cibo dell’anno alla prima edizione della Food & Rosé Selection-Concours Mondial de Bruxelles. I premi sono stati attribuiti per le categorie aperitivo (Joy Rosé Brut 2020-azienda friulana Forchir Di Bianchini), pesce crudo (Marisa Cuomo Rosato 2020- cantina campana Marisa Cuomo), salumi ( Rosè d’Amour 2019-azienda ligure Possa), carne cotta ( Karma Rosé 2020-azienda abruzzese Chiusa Grande) e formaggio (Casato Pinot Grigio Rosato 2020-azienda veneta Schenk Italia).

Il concorso, organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, si è tenuto a L’Aquila dal 4 al 6 giugno. La sfida ha visto partecipare prodotti provenienti da Francia, Portogallo, Spagna, Romania, Bulgaria, Moldavia, oltre che dall’Italia. Le etichette in gara sono state oltre 120. La seconda edizione della Selezione Rosè del Concours Mondial de Bruxelles è prevista per marzo 2022, in Spagna.