“FOOD & ROSE’ SELECTION”, LUNEDI’ A L’AQUILA LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

L’AQUILA – L’Europa del vino e le eccellenze gastronomiche dell’Abruzzo al centro di una competizione che decreterà il miglior abbinamento cibo-rosato dell’anno in un appuntamento tra i primi in presenza del settore in Italia dopo la pandemia.

È convocata per lunedì 31 maggio, alle 11, a L’Aquila, nell’auditorium di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, una conferenza stampa per presentare la “Food & Rosé Selection by CMB”, la prima edizione della sfida organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Dipartimento agricoltura, che si terrà a L’Aquila dal 4 al 6 giugno prossimi.

L’evento richiamerà la presenza nel capoluogo abruzzese di personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d’eccellenza, ma anche i vini premiati con le Grandi Medaglie d’Oro e le Medaglie d’Oro nella prima edizione della Selezione Rosé by CMB che si è svolta lo scorso marzo a Bruxelles.

Alla tre giorni interverranno 45 esperti degustatori internazionali, tra sommelier, critici, buyer, giornalisti e rappresentanti di organizzazioni, che vestiranno i panni di giudici per definire l’abbinamento gastronomico più adatto per ogni vino medagliato con le eccellenze del territorio elaborate dai ragazzi dell’istituto alberghiero dell’Aquila ‘L. da Vinci-Colecchi’.

Oltre alle intense sessioni di degustazioni, sono previsti incontri di approfondimento e dibattito sui grandi temi legati al drink pink. Il tutto nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione anticovid.

Alla conferenza stampa parteciperanno il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il sindaco Pierluigi Biondi, l’ambasciatore italiano del Concours Mondial de Bruxelles Carlo Dugo, i presidenti delle Camere di commercio Gran Sasso e Chieti Pescara Antonella Ballone e Gennaro Strever, il presidente del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo Valentino Di Campli e il vicepreside dell’Istituto Alberghiero L. da Vinci O. Colecchi Mario Centi.