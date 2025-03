FOODEX 2025: MAGNACCA, “TRIONFA L’AGROALIMENTARE ABRUZZESE IN GIAPPONE”

PESCARA- Alla presenza dell’ambasciatore in Giappone Gianluigi Benedetti, del commissario straordinario per Expo Osaka 2025 Mario Vattani e del presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas, si è inaugurata l’edizione Foodex 2025, la fiera dell’agroalimentare più importante del mercato asiatico.

Per la Regione Abruzzo era presente l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca assieme al presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever. Testimonial d’eccezionale l’ex calciatore Alessandro Del Piero. “Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti-Pescara e l’Agenzia di Sviluppo hanno rappresentato – spiega l’assessore Magnacca – la delegazione italiana con ventitré aziende che in questi anni di presenza hanno visto incrementare in maniera significativa il loro business verso l’oriente, anche grazie a Foodex”.

“Quanto abbiamo avuto modo di constatare motiva a continuare – aggiunge l’assessore – nel processo di internazionalizzazione delle nostre aziende verso il mercato orientale. Ci sono potenzialità non del tutto espresse che potranno far continuare a crescere le nostre aziende in maniera competitiva nel mercato globale. Dobbiamo continuare nell’azione di promozione e conoscenza del made in Italy abruzzese, che piace e interessa agli acquirenti asiatici”.

Infine l’assessore evidenzia come siano stati proposti a Tokio “prodotti di qualità dell’Abruzzo in grado di raccontare il nostro territorio. Hanno avuto anche la funzione di ambasciatori turistici della nostra regione riuscendo a esercitare un appeal verso un pubblico attento, esigente e vocato a viaggiare e scegliere l’Italia come meta. A noi spetta raccogliere la sfida – conclude l’assessore Magnacca – per portare il mondo orientale, attraverso il cibo, a visitare i borghi, le montagne innevate e la costa dell’Abruzzo”.