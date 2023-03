FOODEX JAPAN 2023: DELEGAZIONE ABRUZZESE INCONTRA A TOKYO AMBASCIATORE BENEDETTI

PESCARA – Proficuo e cordiale è stato definito l’incontro che stamane, nella sede dell’Ambasciata italiana, la delegazione abruzzese in visita a Tokyo ha avuto con l’ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti.

In un clima di grande disponibilità, l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Daniele D’Amario, ha rappresentato all’ambasciatore i filoni principali sui quali si muove la missione abruzzese: attività di accompagnamento e supporto alle numerose imprese abruzzesi che partecipano alla manifestazione “International Food and Beverage Exibition – FOODEX Japan 2023”, evento tra i più importanti a livello internazionale e punto di riferimento per le esportazioni verso il Giappone e per l’intero mercato orientale.

Attività prodromiche alla partecipazione della Regione Abruzzo ad EXPO Osaka 2025, attraverso diversi incontri con le autorità` giapponesi ed i referenti italiani del Comitato organizzativo del Padiglione Italia; prospettive di ulteriori collaborazioni tra i più rilevanti attori giapponesi del settore Automotive già operanti in Abruzzo, nell’ottica del continuo rafforzamento di un settore strategico dell’economia regionale; attività di promozione turistica del territorio regionale, nel mercato giapponese, a pochi giorni dalla completa riapertura dei flussi dei turisti giapponesi verso il resto del mondo.

L’ambasciatore Benedetti ha mostrato interesse verso i temi trattati, esprimendo all’assessore D’Amario la disponibilità della sede diplomatica a collaborare sin da subito come supporto istituzionale alle iniziative che verranno avviate nei prossimi mesi.

Nel pomeriggio, presso la sede della Camera di Commercio italiana in Giappone (ICCJ), si è svolto un incontro tecnico con Davide Fantoni, presidente della Camera di Commercio e Rosario Pedicini, segretario generale, per affrontare gli aspetti operativi dei temi illustrati all’ambasciatore.

A conclusione della riunione si è concordato di avviare un rapporto di collaborazione a partire dalla promozione dell’offerta turistica esperienziale abruzzese, ritenuta di particolare interesse per il mercato giapponese; a tal proposito il segretario generale Fantoni, sarà in Abruzzo il prossimo mese di giugno, per un primo incontro in loco.