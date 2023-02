RIVISTA FORBES INCORONA IL RE DELLA PORCHETTA” RAFFAELE VENDITTI TRA LE 100 ECCELLENZE D’ITALIA

L’AQUILA – Nella rivista di febbraio di Forbes, protagonista tra le 100 eccellenze d’Italia, c’è anche i manager avezzanese Raffaele Venditti con la sua famosa “porchetta campione d’Italia”, e “regina” dello street food.

Raffaele e sua moglie Francesca sono gli unici abruzzesi citati su Forbes, nell’anno decisivo per il decollo dei “food store Venditti” nelle maggiori città italiane.

Afferma Raffaele Venditti: “Non esiste oggi un locale incentrato sulla porchetta, noi abbiamo immaginato di creare degli street store Venditti, con al centro la porchetta, ampliando la proposta del food con pollo, salsiccia, verdure, formaggi e salse senza trascurare i dolci (con una dedicata al take away). Tutto ciò per trasportare l’atmosfera delle feste di piazza in locali fissi dove vivere la festa ogni giorno”.

La sua storia parte da lontano, più di quarant’anni fa, per merito dei suoi genitori. Dopo un solo lustro, viene costruito a Luco dei Marsi, Abruzzo, un laboratorio certificato che diventa, poco a poco, una realtà consolidata anche fuori dalla regione. Raffaele si laurea in Economia e management e, insieme alla moglie Francesca che gli assicura un’attenta amministrazione aziendale, porta alla Venditti Food un nuovo stile e un’immagine di altissima qualità.

Nel 2010 la sua porchetta diventa Campione d’Italia, sbaragliando i famosi artigiani di Ariccia, e invade settimanalmente nelle principali piazze italiane con 8 food truck

Il nuovo stabilimento occupa ora ben 12mila mq di cui 5mila coperti, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale.

Negli anni numerosi i riconoscimenti: dalla Porchetta campione d’Italia, passando per l’Oscar del cibo di strada, fino al Miglior street food della Regione Abruzzo – Gambero Rosso e alla consacrazione all’Eataly di Londra. Il tutto raccontato nel suo libro “Porchetta Regina della strada”.