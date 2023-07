FORESTA MODELLO DELLA VALLE DELL’ATERNO: ARRIVA DELEGAZIONE INTERNAZIONALE PER VALUTAZIONE

L’AQUILA – Da domenica 23 luglio a martedì 25 saranno nella media valle dell’Aterno, in provincia dell’Aquila, le delegazioni dell’International Model Forest Network e della Mediterranean Model Forest Network (rete internazionale e rete mediterranea delle Foreste Modello www.imfn.net; www.medmodelforest.net ).

Le due delegazioni verranno a valutare se il lavoro fin qui fatto dalla associazione Foresta Modello Valle Aterno (FMVA) risponda o meno alle linee guida di sostenibilità e partecipazione delle comunità locali che sono state definite per le Foreste Modello.

Una pietra miliare, questa, dopo l’adesione nel 2018 della Regione Abruzzo al network internazionale Foreste Modello (che fa capo la governo Canadese) e la candidatura di 15 comuni della valle a costituire l’area pilota Foresta Modello: la prima in Abruzzo e la seconda in Italia dopo quella della Montagna Fiorentina.

Domenica 23 luglio, alle 9. 30, gli ospiti, condotti dall’”Associazione Orsa Maggiore”, prenderanno parte assieme a soci FMVA, a testimoni del territorio ed a semplici cittadini ad una passeggiata “patrimoniale” per conoscere le faggete del Sirente, attraverso la splendida Selva dell’Anatella, con un rinfresco finale presso il rifugio Precoine nei Prati del Sirente, organizzato da “Arcobaleno Sirente”. Appuntamento all’ingresso del sentiero per fonte Anatella, sulla SP 11 Sirentina.

Nel pomeriggio di domenica 23, alle ore 17,nel chiostro del magnifico Convento di Sant’Angelo d’Ocre,si terrà invece una conferenza pubblica che vedrà sia la partecipazione dei due rappresentanti dei network (Toni Ventre e Patrick Wylie) sia quella del Vice Presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, del direttore del Parco Sirente Velino Igino Chiuchiarelli e del Presidente della Foresta Modello Valle Aterno Alessio di Giulio.

Modera Marina Paolucci, tecnico forestale e consigliere di FMVA.

A chiudere la conferenza di terrà un animato confronto su si un tema quanto mai attuale: la fauna selvatica ed i danni all’agricoltura.

Qui, due “campioni” delle opposte idee in merito, si confronteranno per verificare se un punto di incontro sia o meno possibile. La Foresta Modello vuole essere proprio il tavolo di confronto e di incontro fra diversi portatori d’interesse per creare soluzioni concrete e non solo campi di battaglia.

Chiude la giornata un aperitivo nel suggestivo giardino-terrazzo del convento, gestito dal Gruppo Alpini di Fossa.

Per entrambi di eventi è necessario prenotarsi, chiamando 3287339707 o scrivendo a [email protected]