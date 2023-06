FORESTA MODELLO: DOMENICA SENTIERI IN FESTA, CON RIPULITURA DEI PERCORSI, LEZIONI DI STORIA E MUSICA

L’AQUILA – “Giornata dei Sentieri” e “Sentieri in Festa!”, per il ripristino e pulizia delle meravigliose e antiche percorrenze tra boschi, radure e prati della media valle dell’Aterno, e che vede coinvolte ben 14 fra associazioni e comuni aderenti all’associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno (Fmva) e con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

L’appuntamento è per domenica 11 giugno, allorchè i volontari, associati di Fmva e istituzioni locali si incontreranno nei singoli comuni per ripristinare parte dei sentieri presenti sul territorio e poi alle 19:00, presso il “Ricreatorio Cappelli” di San Demetrio Ne’ Vestini per “Sentieri in Festa”: una breve conferenza sulla “Viabilità Antica dell’Aterno” con Antonio Galeota, un aperitivo e musica dal vivo.

L’iniziativa nasce già nel 2018, parallelamente al lancio dell’idea di “Foresta Modello” ed ora si rinnova – passata la triste parentesi del Covid – per iniziativa della ” Commissione cultura ed associazioni” di FMVA ed anche per ottemperare all’impegno preso in tal senso per la certificazione europea del turismo sostenibile (CETS) del Parco Sirente Velino.

I comuni e le frazioni coinvolte sono Acciano, con la frazione di Beffi; San Benedetto in Perillis; Tione degli Abruzzi, con le frazioni S. Maria del Ponte e Goriano Valli; Secinaro; Fontecchio e la frazione San Pio; Fagnano Alto, frazione Ripa; Villa Sant’Angelo; Gagliano Aterno; San Demetrio Ne’ Vestini.

Le associazioni coinvolte: Il Melo Di Nonno Dario (Pagliare di Tione), La Kap (Fontecchio), Aternostrum (Beffi – Acciano), Associazione di Promozione Sociale Massimo Lelj (Tione degli Abruzzi), Associazione Culturale Ricreativa Santa Maria del Ponte (Tione degli Abruzzi), Orsa Maggiore Trekking e Ambiente (Gagliano Aterno), Comune di San Benedetto in Perillis, Vallese ASD (Goriano Valli), Pico Fonticulano (Fontecchio), CEA Torre del Cornone (Fontecchio), Protezione Civile “Gruppo Fons Tychiae” (Fontecchio), Proloco di Fagnananese (Fagnano Alto), 1CONA Associazione (San Demetrio Ne’ Vestini) Arcobaleno Sirente (Secinaro).

Il programma della giornata

Ore 10:00 appuntamento con le singole associazioni in uno dei Comuni scelti (trovate i contatti sul sito web https://www.forestamodellovalleaterno.it/giornata-dei-sentieri-2023)

Ore 19:00 “Sentieri in Festa!” presso il Ricreatorio Cappelli, via del Ricreatorio, San Demetrio Ne’ Vestini:

Rinfresco preparato dalla Comunità 24 Luglio

Interviene Antonio Galeota su “Viabilità Antica dell’Aterno”.

Musica dal vivo con il trio jazz “Essential Trio”.

Il rinfresco è riservato ai volontari che partecipano alla pulizia dei sentieri ed ai soci dell’Associazione Foresta Modello Valle Aterno.

Per informazioni: Daniele Cardinale 3287339707

[mqf-dynamic-pdf]