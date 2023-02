FORMAZIONE: ALL’AQUILA CORSI GRATUITI PER TESSERINO OBBLIGATORIO HACCP E ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’AQUILA – Sono in procinto di partire, all’Aquila, due nuovi corsi di formazione gratuiti promossi dalla cooperativa Realize, fondata da quattro under 30 per orientare e assistere i giovani affinché riescano a cogliere le innumerevoli opportunità offerte dai fondi comunitari.

Il terzo e il quarto a partire, già dalle prossime settimane, sono quelli per il tesserino sanitario obbligatorio per gli addetti alla manipolazione degli alimenti (Haccp) e da addetto al primo soccorso aziendale.

Il primo, della durata di 4 ore, sarà tenuto dal dottor Massimo Ciuffetelli, mentre il secondo della durata di 12 ore avrà come docente la dottoressa Nora Concordia. Entrambi si svolgeranno presso la scuola di formazione professionale Politecnica dell’Aquila.

Per avere informazioni o iscriversi è sufficiente contattare il numero 340-3796245 o scrivere all’indirizzo [email protected] Il numero di posti disponibili è molto limitato e le attività formative sono rivolte in via prioritaria a giovani under 35 con reddito Isee inferiore ai 6.000 euro, ma è consigliabile inviare in ogni caso la propria candidatura. Si tratta di percorsi formativi che generalmente si svolgono a pagamento.

Intanto, resta operativo lo sportello aperto da Realize nel 2022 per offrire supporto a imprese e startup, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio. L’attività di sportello fornisce documenti, informazioni, approfondimenti circa prassi, procedure e opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari e non ed è capace di dare un orientamento didattico professionale ai giovani in cerca di una collocazione nel mondo del lavoro.