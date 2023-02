FORMAZIONE, ALL’AQUILA PARTE CORSO GRATUITO PER ABILITAZIONE A SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L’AQUILA – È in procinto di partire, all’Aquila, un nuovo corso di formazione gratuito promosso dalla cooperativa Realize, fondata da quattro under 30 per orientare e assistere i giovani affinché riescano a cogliere le innumerevoli opportunità offerte dai fondi comunitari.

Il secondo a partire, già dalle prossime settimane, dopo quello da addetto alla rimozione dell’amianto, è quello per l’avvio di un’attività relativa al settore alimentare con la somministrazione di alimenti e bevande, obbligatorio per chiunque voglia avviare un esercizio del genere.

Il corso, della durata di 120 ore, si svolgerà presso la scuola di formazione professionale Politecnica dell’Aquila e prevede le seguenti materie: Merceologia Alimentare, Elementi di scienza della nutrizione, Aspetti igienico–sanitari connessi alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, Normativa di settore, Diritto commerciale, Legislazione tributaria, Gestione operativa dell’attività, Marketing e tutela del consumatore, Normativa del lavoro, Sicurezza sui luoghi di lavoro. I docenti saranno Adonios Filipou, AlessandroBuccigrossi, Monia Buontempo, Andrea Spacca, Mara Laglia, Adele Grande.

Alla fine è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza con profitto valido ai fini dell’abilitazione all’attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010.

Per avere informazioni o iscriversi è sufficiente contattare il numero 340-3796245 o scrivere all’indirizzo [email protected] Il numero di posti disponibili è molto limitato e le attività formative sono rivolte in via prioritaria a giovani under 35 con reddito Isee inferiore ai 6.000 euro, ma è consigliabile inviare in ogni caso la propria candidatura. Si tratta di un percorso formativo che generalmente si svolge a pagamento.

A quelli sull’amianto e per l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande, seguiranno corsi, sempre gratuiti, per Haccp, primo soccorso, informatica di base e project management.

Intanto, resta operativo lo sportello aperto da Realize nel 2022 per offrire supporto a imprese e startup, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio. L’attività di sportello fornisce documenti, informazioni, approfondimenti circa prassi, procedure e opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari e non ed è capace di dare un orientamento didattico professionale ai giovani in cerca di una collocazione nel mondo del lavoro.