FORMAZIONE: CENTINAIA DI STUDENTI AVAL DI SANGRO EXPO DI ATESSA

ATESSA – Centinaia di studenti provenienti da diverse scuole del territorio hanno preso parte alla giornata di visite organizzata nell’ambito di Val di Sangro Expo, rassegna fieristica in corso ad Atessa (Chieti).

A partecipare all’iniziativa sono stati i ragazzi dell'”Algeri Marino” di Casoli, dell’Istituto “Da Vinci-De Giorgio” di Lanciano, delle scuole medie e superiori dell'”Ciampoli-Spaventa” di Atessa, del ‘”Ridolfi-Zimarino” di Scerni e dell’Alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria.

Gli studenti hanno assistito all’incontro promosso da Its Academy Sistema Meccanica & Informatica Abruzzo dal titolo “ITS Academy Formazione con le aziende: scegli il lavoro che ti piace”.

Al dibattito sono intervenuti Ilenia Tumini, assessore comunale di Atessa; Roberto Santangelo, assessore regionale a Formazione, Istruzione, Ricerca e Università; e Antonio Maffei, direttore ITS Academy. Spazio anche alle testimonianze di allievi e diplomati che hanno condiviso le loro esperienze di crescita formativa e professionale.

A guidare i ragazzi alla scoperta degli stand dell’Expo sono stati poi il vicesindaco di Atessa, Enzo Orfeo, la presidente del Consiglio comunale, Concetta De Marco, e l’assessore Giuseppe Masilli. I giovani hanno potuto così conoscere da vicino realtà imprenditoriali, opportunità lavorative e innovazioni tecnologiche. Sono stati guidati, tra l’altro, nei “villaggi” Stellantis e Honda.

Non sono mancati i momenti dedicati alle tradizioni locali: dalle degustazioni nello spazio di Coldiretti e Cia ai percorsi enogastronomici tematici, che hanno messo in vetrina prodotti tipici del territorio, valorizzando la cultura e le eccellenze regionali.