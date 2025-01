FORMAZIONE E IMPRESE: AL VIA DECIMA EDIZIONE “FARE RETE-FARE GOAL”, PRESENTAZIONE A PESCARA

PESCARA – “Accompagnare gli studenti nella scoperta dei loro talenti attraverso l’allenamento delle soft skills necessarie per giocare in autonomia e con consapevolezza la partita della loro vita”.

Questo l’obiettivo della X edizione del progetto “Fare rete=Fare Goal”, dal titolo “Colmare il divario: Stem senza stereotipi”, proposto da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, in collaborazione con Randstad HR Solutions, la cui presentazione si terrà nel corso di un convegno domani, 21 gennaio, alle 9.30, in Via Raiale 110 bis a Pescara.

“Si tratta di un percorso di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento, cui possono aderire gratuitamente gli Istituti Secondari Superiori delle province di Chieti, Pescara e Teramo, rivolto agli studenti del triennio”, viene spiegato in una nota.

Sono previsti gli interventi di Mirko Basilisco, vice presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria; Fabio Conocchioli, presidente facente funzioni Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Claudia Pelagatti, responsabile Education Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Luciana La Verghetta, business development manager Randstad Enterprise; Marisa Gigliotti, sales manager talent Journey Randstad Enterprise; Filippo Pettirossi, Area Manager Randstad Italia. Le conclusioni saranno affidate a Francesca Di Tonno, coordinatrice Gruppo LE Imprenditrici Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

“Il convegno sarà un’occasione per presentare i dettagli del progetto, il contributo delle imprese alla crescita dei giovani, nonché per riflettere sullo stato dell’arte della formazione in Abruzzo e sul ruolo dell’istruzione per i giovani e per la collettività, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale dell’Educazione (24 gennaio)”, conclude la nota.