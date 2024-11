FORMAZIONE E SANITA’: L’INI DI GROTTAFERRATA “LAUREA” 19 NUOVI INFERMIERI

L’AQUILA – L’Ini Grottaferrata “laurea” 19 nuovi infermieri. La cerimonia di proclamazione si è svolta lunedì 18 novembre all’Università di Tor Vergata a Roma e ha interessato i giovani studenti formati nella sede distaccata del prestigioso ateneo romano, da anni proficuamente operativa nella struttura del Gruppo INI, lungimirante nel cogliere il valore e l’importanza della formazione universitaria all’interno delle strutture sanitarie. L’Ini ha una importante clinica anche a Canistro, in provincia dell’Aquila, specializzata, eccellenza in ortopedia e traumatologia.

Dopo la recente inaugurazione del corso di laurea in fisioterapia all’INI Città Bianca di Veroli, il “modello INI” si conferma un fattore essenziale e di successo nell’affrontare una fase storica caratterizzata dalla strutturale mancanza di personale sanitario. Si stima che oggi la carenza di infermieri in Italia sia di almeno 65.000 unità e che nei prossimi dieci anni usciranno dalla professione per raggiunti limiti di età, rispetto al decennio precedente, almeno il quadruplo dei professionisti.

I 19 giovani che hanno terminato con successo il percorso di studi rappresentano il futuro della professione infermieristica e un messaggio di speranza per tutto il sistema sanitario, gravato dal problema della carenza di personale. Formazione di qualità e partnership con le strutture sanitarie d’eccellenza: in tal senso la partnership del Gruppo INI con le più importanti Università nazionali rappresenta una via sempre più centrale per affrontare le sfide impegnative della sanità del futuro.