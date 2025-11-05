FORMAZIONE E SICUREZZA: DELEGAZIONE CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA ALLA SCUOLA EDILE, “UN’ECCELLENZA”

L’AQUILA – “Un polo di eccellenza del valore assoluto, che ha svolto e svolge un ruolo molto importante nel campo della ricostruzione post sisma”.

La formazione e la sicurezza sul lavoro sono stati al centro di un incontro che si è tenuto questa mattina all’Ese Cpt, la scuola edile di San Vittorino, tra i vertici della stessa scuola e una delegazione del Consiglio comunale dell’Aquila guidata dal presidente, Roberto Santangelo, e composta dal vicepresidente vicario, Daniele Ferella, dal presidente della prima commissione consiliare, Livio Vittorini, e dai consiglieri Paolo Romano, Daniela Bontempo, Lorenzo Rotellini, Elia Serpetti e Claudia Pagliariccio.

La delegazione è stata accolta dal presidente e dal direttore della scuola, Sergio Palombizio e Valentina Scenna, e dal coordinatore regionale delle scuole edili, Eliseo Iannini.

“Una vista istituzionale molto proficua – commenta in una nota il presidente Santangelo – richiesta dal collega Romano e che ci ha permesso di toccare con mano l’alta qualità dell’operato della scuola edile, ben nota a tutti”.

“Basti pensare al solo dato della formazione, concretizzatasi in oltre 90mila ore di attività negli ultimi anni, come ci hanno riferito i dirigenti della struttura. Formazione che spazia dal perfezionamento delle capacità tecniche di tutti coloro che operano nel campo dell’edilizia all’organizzazione di corsi obbligatori in materia di sicurezza. E proprio su quest’ultimo aspetto ci è stato fatto rilevare come il tasso di incidentalità sui cantieri del nostro territorio sia molto bassa e questo è un elemento dal profondo significato”, conclude.