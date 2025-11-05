FORMAZIONE E TUTELA AMBIENTALE: A ROCCA DI MEZZO CORSO “OPERATORE FAUNISTICO AREE INTERNE”

L’AQUILA – Un percorso formativo altamente qualificato per acquisire competenze tecniche e operative nel monitoraggio, controllo e tutela della fauna selvatica all’interno delle Aree Protette.

Dal 14 al 23 novembre, per due fine settimana consecutivi (14-15-16 e 21-22-23 novembre), si terrà a Rocca di Mezzo il corso per “Operatore Faunistico formato per le Aree Protette”, organizzato dal Sistema Nazionale Federparchi in collaborazione con il Parco Regionale Sirente Velino.

L’iniziativa – si legge in una nota – è rivolta a operatori, tecnici e appassionati che desiderano ampliare le proprie conoscenze e competenze pratiche nella gestione e nella conservazione della fauna selvatica, contribuendo alla tutela degli ecosistemi e alla valorizzazione del territorio montano.

Il corso prevede lezioni teoriche, attività pratiche e dimostrazioni sul campo, con un approccio multidisciplinare che unisce aspetti ecologici, normativi e gestionali.

Saranno approfondite le metodologie di monitoraggio, censimento e cattura delle diverse specie, le procedure di biosicurezza, legate a sanità umana e animale, e le corrette pratiche di manipolazione delle carcasse nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dai Regolamenti europei 852/2004 e 853/2004 (“Pacchetto Igiene”).

Al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di Operatore Faunistico formato per le Aree Protette, conforme ai requisiti ISPRA e alla normativa europea in materia di controllo numerico delle specie selvatiche e in materia di sicurezza alimentare (HACCP). Un percorso formativo per acquisire competenze professionali spendibili in contesti pubblici e privati, utili per una fattiva collaborazione con enti gestori, Parchi, Riserve naturali e progetti di tutela ambientale.

“Investire sulla formazione tecnica e sul sapere pratico significa rafforzare la capacità dei nostri territori di prendersi cura della biodiversità e gestire in modo consapevole le proprie risorse naturali”, sottolinea la Direzione del Parco Regionale Sirente Velino.