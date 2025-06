FORMAZIONE INCLUSIVA ALL’AQUILA CON CARREFOUR E ARCIGAY: COINVOLTI 40 DIPENDENTI

L’AQUILA- In occasione del mese del ‘Pride’, Carrefour Italia ha avviato una collaborazione con Arcigay L’Aquila, organizzando una sessione formativa rivolta a circa 40 dipendenti del punto vendita Carrefour Market L’Aquila.

Lo riferisce in una nota la catena di supermercati francese da mesi al centro delle polemiche per “la sua complicità con Israele, accusato di genocidio, colonialismo, apartheid e occupazione militare contro i palestinesi” e contro cui il movimento BDS – Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni, ha lanciato una mobilitazione con azioni dimostrative e proteste, come avvenuto anche nelle scorse settimane nel punto vendita del centro all’Aquila.

“L’iniziativa, che l’azienda intende estendere ad altri territori, rientra nell’ambito dell’impegno costante per promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità”, si legge nella nota di Carrefour.

“La formazione, condotta da volontari di Arcigay – viene spiegato -, ha affrontato temi come l’identità sessuale e affettiva, la lotta agli stereotipi e ai bias, le conseguenze della cosiddetta ‘omolesbobitransfobia’ e le buone pratiche per favorire un clima lavorativo accogliente e rispettoso nei confronti di colleghi e clienti. In un contesto dinamico come quello della grande distribuzione, dove il contatto umano è centrale, promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco rappresenta un elemento chiave”.

“Il percorso – viene aggiunto – è stato realizzato anche grazie al coinvolgimento attivo del direttore del punto vendita, Salvatore Cardella, che ha sostenuto con convinzione ogni fase dell’iniziativa. Durante la formazione, ampio spazio è stato dedicato anche al significato del Pride e al suo valore nella promozione dei diritti della comunità Lgbtqia+. Particolarmente apprezzata dai partecipanti, come riporta una nota, è stata la sessione di domande e risposte anonime, che ha permesso di affrontare dubbi e perplessità in un clima di apertura e professionalità”.

“Con questa iniziativa – si legge nella nota – Carrefour ribadisce il proprio impegno verso l’inclusione offrendo ai propri collaboratori opportunità di crescita personale e professionale, in linea con i valori aziendali di rispetto e inclusività”.

“Fondata nel 1985, Arcigay è una delle principali associazioni italiane per la difesa dei diritti delle persone Lgbtqia+. Attiva su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione promuove uguaglianza e inclusione, offrendo supporto psicologico e legale, gestendo centri di ascolto e promuovendo campagne di sensibilizzazione e advocacy”, conclude la nota.