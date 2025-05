“FORMAZIONE MINORILE CARCERARIA IN ABRUZZO”: L’AQUILA, IL 23 MAGGIO CONVEGNO CIPIA E ORDINE AVVOCATI

L’AQUILA – Rendere il carcere un luogo abilitante al cambiamento: è questo l’obiettivo del convegno “Formazione minorile carceraria in Abruzzo – Analisi e prospettive”, in programma venerdì 23 maggio nella sala convegni dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila al Tribunale, in via XX Settembre

Una giornata di riflessione e confronto su istruzione, reinserimento e diritti nel contesto della detenzione minorile. Il punto di partenza è chiaro: il sapere deve poter raggiungere ogni persona, anche in situazioni estreme. In questa prospettiva, la scuola diventa spazio di relazione, strumento per costruire legami e promuovere consapevolezza.

L’incontro, promosso dal Cpia L’Aquila e l’Ordine degli Avvocati, intende fare il punto sul ruolo dell’istruzione nei percorsi rieducativi rivolti ai minori detenuti, con particolare riferimento alla prossima apertura del nuovo Istituto Penale per i Minorenni del capoluogo abruzzese.

L’obiettivo è favorire progettualità educative integrate e a lungo termine, capaci di rispondere alla complessità di un contesto che richiede interventi mirati, delicati e innovativi.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Avvocati Maurizio Capri, del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’assessore regionale Roberto Santangelo, del procuratore generale Alessandro Mancini e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci.

Subito dopo, Alessandra De Cecchis, dirigente scolastica del Cpia L’Aquila, presenterà la relazione introduttiva dal titolo “Educare nei luoghi della fragilità”.

Il convegno si articolerà in due momenti: una sessione mattutina sul ruolo dell’istruzione e della giustizia, e nonché una pomeridiana con una tavola rotonda dedicata alle pratiche, con contributi da Università, Inapp, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Giustizia, associazione Antigone, Ordini professionali, garanti regionali e rappresentanti del terzo settore.

A concludere i lavori sarà Ada Maurizio, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). Il coordinamento sarà affidato a Francesca Bafile.

È prevista la pubblicazione degli atti del convegno. L’evento è accreditato con 7 Cfp per gli avvocati (4 al mattino, 3 al pomeriggio) e sarà fruibile anche in modalità webinar: https://t.ly/S7Vkv