FORMAZIONE, QUARESIMALE: “ABRUZZO TORNA AL SALONE ‘JOB E ORIENTA’ ALLA FIERA DI VERONA”

VERONA – “L’opportunità di promozione che mettiamo a disposizione degli Its è straordinaria perché il salone di Verona è un palcoscenico di importanza nazionale. Non solo, nel nostro stand avremo anche gli studenti delle scuole medie superiori abruzzesi che potranno apprendere direttamente dai rappresentanti degli Its le opportunità per i corsi di alta formazione e le possibilità di entrare nel mondo del lavoro subito dopo il diploma”.

Commenta l’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale. il ritorno, dopo anni di assenza, della Regione Abruzzo a Job & Orienta, il salone dedicato alla formazione, al lavoro e all’istruzione in svolgimento fino a sabato 25 novembre alla Fiera di Verona. Lo spazio dedicato all’Abruzzo è inserito nell’area che la Conferenza delle Regioni ha messo a disposizione di quegli enti regionali interessati a presentare la propria offerta formativa e i programmi relativi al Lavoro e all’Istruzione. In questo senso, la rappresentanza abruzzese porterà al Salone di Verona l’offerta dell’Alta formazione dei sei Its regionali, che rappresentano un’importante opportunità di crescita e inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti appena diplomati.

A Verona sono naturalmente presenti anche i rappresentanti degli Its abruzzesi che proprio nell’area espositiva dedicata all’Abruzzo domani, 23 novembre, dalle ore 14 terranno un seminario conoscitivo sulla realtà formativa e sulle reali possibilità di occupazione da parte del sistema Its Abruzzo. La Regione Abruzzo peraltro in questo settore ha investito molto anche in termini di programmazione con l’avviso Fse Plus che ha messo a disposizione degli Its 11 milioni di euro per organizzare i corsi.

La stessa cifra verrà investita nei prossimi anni quando sarà necessario finanziare altri corsi in relazione alle richieste provenienti dal mondo dell’impresa e dell’Alta formazione. Ma nell’area espositiva dell’Abruzzo sono presenti anche i Centri per l’impiego della Regione che hanno tenuto un breve seminario sul curriculum vitae e il colloquio professionale. Allo stand dell’Abruzzo domani sono inoltre attesi gli studenti e i docenti delle scuole medie superiori di diverse città abruzzesi.

Dall’Aquila ad Ortona, da Sulmona a Pescara: sono diversi gli istituti scolastici regionali che hanno deciso di raggiungere Verona e che permetteranno ai propri studenti di avere un primo approccio su come affrontare il post diploma.