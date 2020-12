FORMAZIONE: QUARESIMALE, PUBBLICATO AVVISO CHE FINANZIA 6 PERCORSI IEFP

PESCARA – Via libera al nuovo avviso che permette di finanziare 6 percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Lo rende noto l’assessore alle Politiche formative, Pietro Quaresimale, dopo che stamane sullo sportello digitale della Regione Abruzzo, nella sezione Formazione del catalogo servizi, è stato pubblicato l’avviso riservato agli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo.

“L’avviso incrementa l’offerta formativa della Regione riservata ai più giovani – spiega l’assessore Quaresimale – e per questo è della massima importanza. Solo qualche giorno fa abbiamo dato il via libera a 12 corsi IeFP, tra percorsi triennali e quarto anno, riservati ai ragazzi che decidono, dopo la scuola media, di non proseguire il tradizionale corso di studi. Si tratta di una fetta di giovani che deve necessariamente completare l’obbligo formativo in modo da acquisire un’abilitazione professionale che gli permette di entrare nel mondo del lavoro. Il nuovo avviso si muove sulla stessa linea dei precedenti, ma ha il pregio di allargare la scelta che i ragazzi potranno fare per conseguire un’abilitazione professionale”.

L’avviso, come detto, è riservato agli organismi di formazione che sono chiamati ad elaborare una proposta formativa della durata di tre anni che poi sarà valutata da una commissione. Sul piatto dei finanziamenti ci sono circa 1,7 milioni di euro che andranno a finanziare i 6 percorsi triennali fino ad un massimo di 270 mila euro per ogni corso riconosciuto. Le domande possono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dello sportello digitale seguendo la procedura indicata. L’avviso scade il 5 febbraio 2021.

