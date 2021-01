FORMAZIONE: QUARESIMALE VISITA LA SEDE DI ACADEMY FOR ME

CHIETI – L’assessore regionale alla Formazione professionale, Pietro Quaresimale, accompagnato dal consigliere regionale Fabrizio Montepara, ha visitato la sede di Academy ForMe, la scuola dei mestieri creata da Confartigianato Chieti-L’Aquila. Ad accoglierlo il direttore generale, Daniele Giangiulli, e lo staff dell’accademia.

Dopo la visita alla struttura, che con i suoi 1.300 metri quadrati, tra area benessere, area food e aule per le lezioni frontali, è la più grande scuola di formazione in Abruzzo, e dopo una rapida analisi degli oltre 50 corsi offerti, l’incontro è stato anche occasione per discutere dei temi principali del settore.

Dai bonus per le aziende che assumono o stabilizzano i lavoratori agli incentivi alle imprese per la formazione specialistica e per la riconversione professionale per imprese in difficoltà e fino agli incentivi ai disoccupati con il sistema dei voucher, diversi gli aspetti affrontati nel corso del confronto.

“Sono felice di aver fatto visita a questa struttura – ha commentato Quaresimale – che rappresenta una realtà importante per l’Abruzzo. Ho ascoltato con interesse ed attenzione le osservazioni del direttore Giangiulli, che possono rappresentare spunti e stimoli per le azioni della Regione sul settore”.

“Ci fa piacere che l’assessore abbia ascoltato e ritenuto valide le nostre proposte e le nostre osservazioni –ha aggiunto Giangiulli – La formazione professionale, come tanti altri comparti in questo periodo di emergenza sanitaria, vive un momento durissimo. L’attenzione e l’interesse mostrati da Quaresimale fanno comunque comprendere che la Regione ha ben chiara l’importanza del settore”.

