FORMAZIONE: SANTANGELO, “IN ABRUZZO TORNANO I CORSI IFTS PER TECNICI SPECIALIZZATI”

PESCARA – La Regione torna a finanziare i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Sullo sportello digitale della Regione Abruzzo da oggi è possibile presentare progetti di percorsi formativi per la formazione dei cosiddetti “tecnici specializzati”.

Si tratta, nello specifico, di una formazione specifica che si pone a cavallo tra il conseguimento del titolo di istruzione superiore e la formazione universitaria o quella proposta dagli istituti tecnologici superiori (ITS).

In sostanza, i corsi IFTS sono rivolti soprattutto ai giovani, ma non solo, che non intendono proseguire gli studi intraprendendo un percorso universitario ma vogliono conseguire una specializzazione tecnica in grado di collocarli con aspettative nel mondo del lavoro.

“L’avviso che finanzia i corsi IFTS – spiega in una nota l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Santangelo – copre una parte importante dell’offerta formativa della Regione Abruzzo, nel senso che si dà modo a studenti diplomati di assumere competenze specifiche e tecniche con percorsi formativi mirati. L’obiettivo è di realizzare una rete che da un lato rafforza il sistema dell’istruzione e della formazione, già caratterizzato dai corsi IeFP e corsi di Alta Formazione ITS, e dall’altro metta in campo una formazione di eccellenza nelle discipline tecnico-scientifiche, una sorta di servizio trasversale che funga da collante tra il sistema dell’istruzione e il tessuto economico locale”.

“In questo modo – aggiunge Santangelo – la Regione ha provveduto a finanziare l’intera offerta formativa che guarda al mondo produttivo: dagli IeFP, rivolti agli studenti più giovani che devono conclude l’obbligo formativo, agli ITS (Istituti tecnologici superiori) che offrono Alta formazione destinata a formare competenze specifiche per le aziende, fino agli IFTS attuali, avendo come linea comune quella di finanziare percorsi destinati a soddisfare i fabbisogni formativi del sistema produttivo regionale”.

L’avviso IFTS è finanziato nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027 con 2,3 milioni di euro di risorse. I soggetti che sono legittimati a rispondere all’avviso sono organismi di formazione, università, scuole superiori e imprese, mentre di destinatari finali dei corsi (coloro che possono partecipare ai corsi IFTS) sono giovani e adulti, domiciliati o residenti in Abruzzo, in possesso di un diploma professionale di tecnico; di un diploma di istruzione secondaria superiore; di ammissione al quinto anno dei percorsi liceali; coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma hanno acquisito competenze in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, come per esempio gli IeFP.

I progetti formativi devono essere presentati sullo sportello digitale della Regione Abruzzo, all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it, dal 19 novembre fino alla mezzanotte di giovedì 19 dicembre 2024.