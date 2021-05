FORMAZIONE: STIPULATA CONVENZIONE TRA IL SILF GDF L’AQUILA-TERAMO E LA NISSOLINO CORSI

L’AQUILA – È stata stipulata una convenzione interprovinciale L’Aquila-Teramo tra la Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la Preparazione ai Concorsi Militari nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, e il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (Silf), il primo sindacato della Guardia di Finanza.

L’accordo, firmato dal segretario generale L’Aquila-Teramo, Matteo Di Fabio, e dalla responsabile della sede aquilana della Nissolino Corsi, la dottoressa Antonella Gregori, è rivolto agli uomini e alle donne appartenenti al Silf e quindi ai loro congiunti.

La Nissolino, da oltre 25 anni leader nel settore della formazione per i concorsi, ha fatto della metodologia di insegnamento il suo punto di forza.

“Il Silf è sempre vicino ai militari, in questo caso, prestando particolare attenzione anche a tutti i loro congiunti, a coloro che vorrebbero dedicare la propria vita al servizio dello Stato. È fondamentale, in quest’ottica, dare l’opportunità a coloro che lo ritengano necessario, di essere seguiti e quindi prepararsi bene grazie al supporto di esperti e professionisti del settore per fronteggiare al meglio le difficoltose prove concorsuali delle Forze Armate e di Polizia”, dichiara il segretario generale Di Fabio.