FORMAZIONE TECNICHE VIDEO: IN TANTI AL BELISARIO-MISTICONI DI PESCARA PER “ANIMARTE”

PESCARA – Aula magna gremita questa mattina al Liceo Artistico Musicale Coreutico “Belisario-Misticoni” (Mibe) di Pescara, per il workshop di presentazione del progetto “AnimArte”, nato per approfondire e sviluppare con i giovani concetti teorici e pratici legati al mondo dell’animazione digitale e del cosiddetto compositing video, favorendo lo sviluppo della video-arte attraverso l’approccio con tecniche d’avanguardia: tutto questo per avviare un percorso di formazione di nuovi professionisti in grado di realizzarsi in un campo dalle enormi potenzialità.

Con la dirigente Raffaella Cocco c’erano il presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, Stefano Chiavarini, e due degli esperti che coordinano il progetto: Francesco Aber e Roberto Zazzara. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal-Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con Imago Museum fondazione Pescaraabruzzo Cna, associazione Blumagma, Dipartimento di Lingue dell’università d’Annunzio. e Comune di Pescara. Domani secondo appuntamento con il regista Davide Desiderio e la docente universitaria Anita Trivelli.

