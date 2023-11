FORMAZIONE: A TERAMO CONFRONTO SU ITS E AZIENDE CON MINISTRO VALDITARA

TERAMO – “L’obiettivo è mettere insieme le grandi aziende e conoscere direttamente dalla loro voce i fabbisogni e le esigenze formative necessarie e indispensabili per entrare nel mercato del lavoro”.

Saranno quindi l’alta formazione e le aziende, gli Its e l’Abruzzo le due direttrici su cui si muove il convegno in programma martedì 28 novembre dalle ore 10 nell’aula magna dell’Itis Alessandrini-Marino a Teramo: a interloquire con le aziende ci saranno il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Pietro Quaresimale.

“Abbiamo voluto aprire una finestra di confronto con le aziende – spiega l’assessore Quaresimale – per comprendere se l’offerta di Alta formazione dell’Abruzzo riesce a soddisfare le aziende stesse. Il sistema Its Academy in Abruzzo può contare su sei Its che toccano punti nevralgici del sistema economico regionale: dall’automotive al turismo, dall’efficientamento energetico al settore alimentare, dalla moda alla mobilità sostenibile”.

“Sugli Its la Regione sta investendo mondo sia in termini di immagine sia in termini di risorse, alla luce soprattutto degli ultimi avvisi Fse Plus che hanno distribuito risorse per 11 milioni per organizzare corsi gratuiti. La presenza poi del ministro Valditara in Abruzzo – prosegue Quaresimale – conferma l’attenzione del governo nazionale verso il territorio; oltre al fatto che il ministro del Lavoro, Marina Calderone, che non può essere presente all’evento, si collegherà da remoto”.

La giornata di confronto avrà la forma di un talk pubblico, con il dibattito, moderato dal giornalista Roberto Chinzari inviato per palazzo Chigi del Tg1, che avrà una doppia direzione, una riservata alle aziende e l’altra ai giovani che sono entrati nel mondo del lavoro grazie all’Alta formazione degli Its. Apertura lavori affidata alla direttrice del Dipartimento Lavoro della Regione, Renata Durante, e alla presidente della Fondazione agroalimentare, Enrica Salatore, che parlerà in rappresentanza delle Fondazioni che sono a capo del sistema Its Academy regionale. La presenza del ministro Valditara e dell’assessore Quaresimale all’Itis Alessandrini-Marino sarà anche l’occasione per intitolare il polo tecnologico-economico a Nikola Tesla, padre dell’elettromagnetismo.