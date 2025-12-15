“FORTE E GENTILE – I VOLTI DELL’ABRUZZO”: PROGETTO IRIS SI CONCLUDE CON MOSTRA A POPOLI TERME

CUGNOLI – L’espressione “Forte e Gentile” è stata coniata dal giornalista Primo Levi nel 1882 per descrivere gli abruzzesi, una regione che ha da sempre incantato per la sua bellezza e la sua tradizione. Da allora, il motto è stato ampiamente adottato dalle organizzazioni turistiche come simbolo dell’Abruzzo. Oggi, il progetto “Forte e Gentile – I Volti dell’Abruzzo”, promosso dall’Associazione Culturale IRIS, offre una nuova interpretazione di questa storica espressione, esplorandone il significato nell’Abruzzo contemporaneo, una terra sempre più aperta a persone provenienti da tutto il mondo.

L’inaugurazione dell’esposizione ha avuto luogo presso il Palazzo Tinozzi di Cugnoli, dove è stata visitata da oltre 200 persone fino al 22 novembre. Successivamente, l’esposizione è stata ospitata al Palazzo Franceschelli di Bussi sul Tirino, rimanendo aperta al pubblico fino al 12 dicembre.

La mostra si sposterà infine a Popoli Terme, con un’inaugurazione finale il 16 dicembre alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Popoli Terme. L’evento è aperto a tutti e durante l’inaugurazione sarà possibile iscriversi ai corsi gratuiti di fotografia e scrittura narrativa, che inizieranno il 10 gennaio e si terranno ogni sabato.

Il progetto si inserisce all’interno dell’iniziativa Restart Cultura, che mira alla valorizzazione e rinascita del patrimonio culturale locale, e si propone di raccontare la regione attraverso le sue persone, le loro storie e il loro spirito. Attraverso la fotografia e la narrazione, il progetto cattura i volti e le voci di coloro che contribuiscono a scrivere una nuova narrazione dell’Abruzzo, una regione in continua evoluzione che abbraccia l’integrazione, la collaborazione e l’incontro tra culture.

I protagonisti del progetto sono i residenti storici e i nuovi arrivati, che insieme incarnano i valori di forza e gentilezza che caratterizzano l’Abruzzo moderno. I loro volti raccontano storie di resilienza e di trasformazione, riflettendo il dinamismo e l’apertura della regione.

L’Associazione IRIS, promotrice dell’iniziativa, si pone diversi obiettivi: Onorare i residenti di lunga data e i nuovi arrivati che contribuiscono alla vita della comunità. Promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra italiani e residenti stranieri. Rivitalizzare i luoghi culturali, trasformandoli in spazi creativi e sociali vivaci. Celebrare imprenditori, artisti e figure comunitarie che sfidano gli stereotipi e promuovono un cambiamento positivo.

Tuttavia, “Forte e Gentile – I Volti dell’Abruzzo” non è solo una mostra fotografica, ma rappresenta il lancio di una rete vivace destinata a crescere, contribuendo alla rinascita di piccoli borghi colpiti dallo spopolamento e trasformandoli in luoghi dinamici di collaborazione e creatività.

Monika Bodera, presidente dell’Associazione IRIS, racconta: “Quando ho cercato la mia casa in Abruzzo nel 2021, mi sono resa conto di quanto mi mancassero gli eventi di networking che frequentavo a Londra. Questo mi ha spinta a contattare il Comune di Cugnoli per organizzare un incontro locale, che ha avuto un’accoglienza calorosa e un grande successo. Nonostante la barriera linguistica, ho potuto interagire con persone dell’amministrazione italiana, un’esperienza che per me è stata significativa. Da lì è nata l’idea di contribuire alla comunità, connettendo residenti locali e internazionali.”