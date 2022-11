ROMA – Due forti scosse di terremoto magnitudo 5.7 e poi di 4.0 si sono verificata alle ore 7.07 e alle ore 7.12 di questa mattina a 8 chilometri a largo della costa di Pesaro, nelle Marche, e a 28 chilometri da Ancona, ma è stata sentita anche in Abruzzo, a Roma, Firenze, Bologna e nel nord Italia, addirittura in Trentino Alto Adige.

Le due scosse più potenti sono state seguite da uno sciame sismico altre 17 scosse di minore intensità, tra il 2.0 e il 3.7 di magnitudo.

Nelle Marche gente in strada, e tante segnalazioni di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco. In particolare si segnala che la clinica privata Villa Igea sta evacuando parzialmente la struttura.

“I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una

sensazione terribile e la gente si è riversata in strada”, testimonia all’Ansa un abitante di Fano. mentre le ambulanze e mezzi dei vvf che girano per la città per soccorsi e verifiche.

In diverse città sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che “in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori. Anche l’Università resta chiusa.

Traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche.

Al Vigili del fuoco sono arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci.

Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile non risultano però danni a persone e cose. Ci sono state diverse telefonate alle centrali operative ma nessuna

richiesta di soccorso.

segue