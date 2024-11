FORUM FDI RICCIONE: BIONDI, “SUPERATO SOFFITTO CRISTALLO, DONNE IN PRIMA LINEA E PROTAGONISTE”

LAQUILA – “In Italia abbiamo superato il soffitto di cristallo. Lo abbiamo fatto grazie al primo presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni. E grazie alle tante in prima linea, nei territori, che oggi si sentono finalmente più sostenute e libere di seguire la loro strada di impegno”.

Lo ha detto a Riccione Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, presidente regionale Anci e coordinatore nazionale enti locali di Fratelli d’Italia, davanti alle oltre 200 tra sindaci, presidenti, consiglieri donna che venerdì e sabato scorso si sono date appuntamento a Riccione per la prima edizione del Forum di aggiornamento dedicato alle donne, dal titolo “Per merito, per amore, per libertà – Oltre il soffitto di cristallo, sfida alle stelle”.

Ad aprire i lavori al mattino Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica del partito, e sorella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha rivendicato il potere delle donne: “Siamo quelle persone che reggono la tensione più di qualunque altro uomo. E siamo persone che hanno una enorme tenuta fisica. Abbiamo i super poteri. Quando abbiamo 38 noi con la Tachipirina siamo al lavoro. Qualcun altro invece con 37 se ne sta a casa”.

Ha tirato le somme della due giorni Biondi: “La testimonianza sta anche in quello che abbiamo realizzato e visto a Riccione, dove la nostra classe di governo, le donne al Parlamento e ai vertici di Fratelli d’Italia, hanno collaborato con i nostri sindaci, assessori e presidenti, giunte da ogni parte d’Italia per scambiare idee e progetti di crescita per le comunità locali”.

Il confronto più atteso è stato quello tra la ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, e Vladimir Luxuria, ex parlamentare di Rifondazione comunista. A moderare il dibattitto è stata la vicedirettrice del Tg2, Antonietta Spadorcia. Roccella sulla legge sull’utero in affitto ha detto: “pensavo che le nostre idee fossero condivisibili, non credevo in tanta opposizione alla legge” ha parlato di “contratti con esborso di denaro per ottenere un figlio. Quei cittadini che violano la legge all’estero, se tornano è come se l’avessero violata qui”. Luxuria ha ribattuto: “L’utero in affitto mi fa schifo. Sfruttare la condizione di povertà di una donna è una pratica barbara. Ma esiste anche la gestazione per altri, che è ben altra cosa, e non prevede contratti e denaro. Penso che la legge, così com’è, sia solo propaganda, di facciata. Vi invito a conoscere le famiglie arcobaleno”.

Ha detto ancora Arianna Meloni nel suo intervento: “Questa comunità che si è radicata e che oggi sta diventando una grande comunità di uomini e donne, siccome è una storia troppo bella per essere raccontata la sinistra la chiama improvvisamente ‘l’amichettismo’ e non sia mai che in questa comunità ci sia un tuo parente che condivide gli stessi ideali e valori perché, per la sinistra a quel punto diventa il familismo. Fino a prima del 2022 quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio non si è mai sentito parlare né di amichettismo né di familismo, eppure sono pieni…”