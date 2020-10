FORUM GRAN SASSO: MANFREDI, “STUDENTI BRAVI IN AULA, MENO FUORI”

TERAMO – “Vedo grande entusiasmo per la riapertura delle università. È un segnale di ripartenza, un segnale di speranza. Deve essere anche un segnale responsabilità. I nostri giovani si comportano in modo molto ligio nelle aule, un po’ meno fuori. Bisogna evitare gli assembramenti e rispettare le regole. Abbiamo avuto un bellissimo segnale: l’incremento delle iscrizioni alle università. Temevamo molto che ci fosse un calo. L’impegno del Governo sul diritto allo studio sta dando risposte straordinarie. Abbiamo numeri in crescita da Nord a Sud”.

Lo afferma il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, nel suo intervento al terzo Forum internazionale del Gran Sasso all’Università di Teramo.

