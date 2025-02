FORUM ITALIA-KURDISTAN: D’ERAMO (MASAF), “OPPORTUNITA’ PER UNA COLLABORAZIONE PIU’ STRETTA”

ROMA – Il sottosegretario di Stato al Masaf, Luigi D’Eramo, in rappresentanza del ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, ha preso parte al Forum economico Italia-Kurdistan, oggi a Roma, a Palazzo San Macuto. Il Forum rappresenta un’occasione per approfondire le possibilità di collaborazione, per promuovere progetti di sviluppo e condividere conoscenze in ambito economico e industriale, rafforzando le relazioni tra l’Italia e la regione del Kurdistan, nel nord dell’Iraq.

Nel suo intervento il sottosegretario D’Eramo si è soffermato sul grande potenziale agricolo del Kurdistan e sulle opportunità di una più stretta collaborazione con le aziende italiane, soprattutto nell’ambito della meccanizzazione agricola, essendo l’Italia già esportatrice di macchinari per l’agricoltura verso l’Iraq, dove le esportazioni italiane, in forte crescita, sono triplicate nei primi mesi del 2024, e l’Italia è destinata a diventare il sesto Paese fornitore di tecnologie agricole. A fronte degli effetti dei cambiamenti climatici, il sottosegretario ha ricordato come “l’agricoltura 4.0 italiana punta a ottimizzare le risorse disponibili impegnandosi nella lotta allo spreco e ha portato all’implementazione di importanti soluzioni innovative. La Regione del Kurdistan – ha aggiunto – offre enormi potenzialità in campo agricolo e le tecnologie italiane, in particolare nel settore della meccanizzazione agricola, hanno molto da offrire. Anche in questo settore, dunque, l’Italia può essere per il Kurdistan un partner di primissimo livello”, ha concluso D’Eramo.