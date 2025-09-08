FORZA ITALIA ABRUZZO: MAMMARELLA NOMINATO VICE SEGRETARIO DEL MOVIMENTO GIOVANILE

8 Settembre 2025 09:16

Regione - Politica

CHIETI – Il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio, ha ufficialmente nominato Mauro Mammarella come nuovo Vice-Segretario Regionale Vicario del movimento giovanile nella Regione.
La designazione di Mammarella è il risultato della sua profonda dedizione all’impegno politico e della consolidata esperienza all’interno del partito. Già attivo nel territorio e vicino alle istanze delle nuove generazioni, il neo Vice-Segretario Vicario affiancherà il Segretario Regionale nella direzione delle attività politiche con l’obiettivo di rilanciare ulteriormente la presenza di Forza Italia Giovani in Abruzzo.





“La Nomina di Mauro costituisce la naturale evoluzione e il riconoscimento per un ragazzo che ha già guidato e sta continuando a guidare brillantemente il movimento giovanile nella Provincia di Chieti. Con lui al mio fianco in qualità di Vice Segretario Regionale Vicario rafforzeremo e consolideremo la presenza e il radicamento di Forza Italia Giovani Abruzzo sull’intero territorio regionale”. Lo ha dichiarato il Segretario Regionale Sebastiano Di Nunzio.

Mauro Mammarella ha accolto la nomina con entusiasmo e gratitudine, sottolineando la propria volontà di rendere il movimento politico azzurro una casa accogliente per i giovani abruzzesi.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. FORZA ITALIA ABRUZZO: MAMMARELLA NOMINATO VICE SEGRETARIO DEL MOVIMENTO GIOVANILE
    CHIETI - Il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio, ha ufficialmente nominato Mauro Mamma...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI:


Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003 Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli

La redazione può essere contattata al tel +39 3455870970
Politica d'uso dei Cookies su AbruzzoWeb