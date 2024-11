FORZA ITALIA ABRUZZO: SANTAVICCA AL VERTICE POLITICHE MONTAGNA, SCIRE’ RESPONSABILE PROVINCIA CHIETI

PESCARA – Il segretario di Forza Italia Abruzzo, onorevole Nazario Pagano, ha ufficializzato le nomine di Fabio Santavicca come nuovo responsabile regionale del Dipartimento Politiche della Montagna e di Chiara Scirè come responsabile provinciale dello stesso Dipartimento per la provincia di Chieti.

Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio e presidente della Comunità del Parco del Gran Sasso, era già stato nominato lo scorso marzo, dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, componente del Dipartimento Montagna a livello nazionale.

In una nota l’onorevole Pagano sottolinea in una nota che “la competenza e l’esperienza di Santavicca, maturate sia come amministratore locale che nel contesto nazionale, rappresentano una garanzia per il coordinamento delle politiche dedicate alle aree montane abruzzesi. Saprà essere una guida autorevole e strategica per promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio”.

Chiara Scirè, invece, consigliere comunale di Torricella Peligna, è stata designata responsabile provinciale per Chieti, con il compito di coordinare le attività del Dipartimento nelle aree della Valle dell’Aventino e della Majella orientale.

Pagano evidenzia che “la nomina di Scirè conferma l’impegno di Forza Italia nel garantire una presenza capillare e propositiva sul territorio. Sono certo che, grazie alla sua energia e al suo entusiasmo, saprà promuovere un dialogo costruttivo con le comunità locali e favorire un’efficace attuazione delle iniziative del Dipartimento”.

Il segretario regionale di Forza Italia conclude esprimendo le sue congratulazioni e il suo augurio di buon lavoro “ai nuovi nominati, certo che affronteranno i rispettivi incarichi con professionalità, dedizione e una visione strategica orientata al futuro delle aree montane abruzzesi.”