FORZA ITALIA: AD AVEZZANO GOFFREDO TADDEI CONFERMATO SEGRETARIO COMUNALE

AVEZZANO – Goffredo Taddei confermato segretario comunale di Forza Italia ad Avezzano.

La nomina è arrivata nel corso del congresso comunale che si è tenuto oggi all’Hotel La Piana ad Avezzano in una sala gremita di sostenitori e politici di area di centrodestra.

Come si legge in una nota: “Nel segno dell’unitarietà ed alla presenza del segretario provinciale Gabriele De Angelis e di tante altre personalità regionali del partito si è proceduto alla nomina – in questo caso una riconferma- del segretario comunale del partito, Goffredo Taddei, e della lista ad esso collegata di cui faranno parte i consiglieri comunali Mario Babbo e Tiziano Genovesi nonché Angeloni Gianluigi – Armento Pietro- Ciervo Marco – De Cecchis Alessandro – De Vincentis Simona – Di Berardino Anna – Di Cintio Antonio – Di Fabio Francesca – Forte Vittorio – Frigioni Vittoriano – Giffi Alessandro – Imbastaro Donatella – Mancini Alfredo – Mazzei Settimio – Nardi Aldo – Occhiuto Carmelo – Palumbo Nicola – Paolini Enrica – Piersanti Deamaria – Proietti Giacomo – Quadrozzi Francesco – Quattrociocchi Adua – Ranalletta Fabio – Ranalli Antonio – Roselli Ottaviano – Sorgi Sonia – Taccone Annamaria”.

“Non posso che esprimere soddisfazione – dichiara De Angelis – per i risultati conseguiti da Forza Italia negli ultimi tre anni durante i quali in Provincia dell’Aquila il partito è cresciuto costantemente passando da circa il 4% ad oltre il 14% sino a registrare il maggior numero di tesserati dell’intera Regione Abruzzo, nonché per essere l’unico partito di centrodestra ad avere un proprio gruppo consiliare nel Comune di Avezzano”.

“Si tratta di un risultato raggiunto grazie all’alacre lavoro di tanti amici e sostenitori, svolto senza protagonismi ma con spirito di squadra e tanti contenuti. A loro va il mio personale ringraziamento. Per il futuro continueremo ad impegnarci ed a svolgere il nostro ruolo di primaria importanza all’interno della coalizione di centrodestra per la ricerca di soluzioni condivise, approcciandoci alle problematiche con il consueto pragmatismo che caratterizza la nostra azione”, conclude.