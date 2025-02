FORZA ITALIA: AL VIA DOMANI CONGRESSI COMUNALI, PRIMA TAPPA ALANNO

PESCARA – Si apre domani, sabato 15 febbraio, la stagione dei Congressi comunali di Forza Italia in tutta la provincia di Pescara.

Si inizia domani alle 11.30 ad Alanno per chiudere il 22 febbraio a Bussi sul Tirino.

L’annuncio oggi da parte dei coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia, Nazario Pagano e Lorenzo Sospiri, ufficializzando il calendario degli appuntamenti congressuali che si apre domani.

“Gli ultimi tre anni sono stati particolarmente intensi sotto il profilo degli impegni elettorali – ha detto il Coordinatore regionale Pagano -: prima le politiche, poi le regionali e infine le comunali, che ci hanno visto da un lato rafforzare la presenza di Forza Italia in tutta la provincia di Pescara, assumendo la guida di molte amministrazioni comunali, confermando la nostra partecipazione attiva in seno al Governo Meloni e svolgendo un ruolo amministrativo di primo piano in seno al Governo Marsilio, attraverso deleghe e ruoli, a partire da quello del Presidente del Consiglio regionale, di assoluto valore strategico. Forza Italia è presente, i suoi uomini e le sue donne sanno portare avanti il lavoro lasciato in eredità dal fondatore, il Presidente Berlusconi, e soprattutto continua a esercitare quel potere attrattivo di una forza politica moderata, centrista, equilibrata e capace di dialogare”.

“Il partito degli Azzurri – ha aggiunto il Coordinatore provinciale Sospiri – è solido, costante e coerente nel tempo, ha saputo superare tempeste, navigando i mari e non lasciandosi mai trasportare dalla corrente, ed è quella forza politica che continua a essere un punto di riferimento per chi cerca capacità risolutiva. I Congressi saranno l’occasione per rinsaldare le fila, per accogliere proposte, per confrontarci sulle prossime sfide, sulle strade da seguire, per ricevere suggerimenti. E andremo ovviamente anche a confermare o individuare i nuovi Coordinatori comunali con i Direttivi che saranno anche strumenti di mediazione tra il territorio, le amministrazioni e il partito nazionale”. Il calendario dei Congressi sarà il seguente:

Sabato 15 febbraio, i coordinatori Pagano e Sospiri saranno ore 11.30 Alanno, Sala Alda Merini, nel Palazzo comunale; ore 16.30 a Rosciano, nella Sala consiliare del Comune; ore 18.30 Cepagatti Studio Di Meo e Faieta, in via Corradino D’Ascanio; domenica 16 febbraio: ore 11.30 Congresso comunale di Pescara, Aurum, Sala Tosti con i coordinatori Pagano e Sospiri, il sindaco Masci e il capogruppo comunale Roberto Renzetti; ore 18.30 Montesilvano, Grand Hotel Duca D’Aosta; Città Sant’Angelo; giovedì 20 febbraio, ore 19.30, Ristorante Poggio del Sole a Pianella;

sabato 22 febbraio, Bussi sul Tirino, Caffè Barret.