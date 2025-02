FORZA ITALIA: ALBANI NUOVA SEGRETARIA A GIULIANOVA. CONGRESSI ANCHE AD ATRI, ANCARANO E SANT’EGIDIO

TERAMO – Lidia Albani è la nuova segretaria cittadina di Forza Italia a Giulianova, Cadia Viola ad Ancarano, Claudio Di Matteo a Sant’Egidio alla Vibrata e Michele Capanna Piscè ad Atri: è questo, il risultato, dei primi congressi comunali degli Azzurri in provincia di Teramo, andati in scena nel fine settimana scorso.

“Questi congressi rappresentano un passo significativo nel percorso di radicamento di Forza Italia nella provincia di Teramo, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più strutturata e capillare, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di offrire risposte concrete alle sfide del territorio”, si legge in una nota della segretaria provincia del partito a Rita Ettorre. “La grande partecipazione e il coinvolgimento attivo degli iscritti dimostrano quanto sia forte la volontà di rafforzare Forza Italia nei nostri Comuni. Con l’elezione dei nuovi segretari comunali poniamo le basi per una crescita solida e duratura, fondata su una squadra competente e motivata, pronta a lavorare per il bene del nostro territorio; ai neo eletti auguro un buon lavoro”.