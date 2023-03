FORZA ITALIA: ANGELOSANTE E MARCOVECCHIO ANNUNCIANO INGRESSO NEL PARTITO

PESCARA – Ai margini della conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è tenuta questo pomeriggio presso il Comune di Pescara, i consiglieri regionali di Valore Abruzzo Simone Angelosante e Manuele Marcovecchio hanno ufficializzato il loro ingresso in Forza Italia.

Si tratta dell’ennesimo annuncio dei consiglieri che hanno dato vita a novembre 2021 al gruppo Valore Abruzzo, nato dopo la fuoriuscita dalla Lega del capogruppo Angelosante, medico ed ex sindaco di Ovindoli, di Marcovecchio, presidente della commissione Territorio ed ex sindaco di Cupello e del consigliere Antonio Di Gianvittorio, presidente della commissione Immigrazione, consigliere di maggioranza nel comune di Notaresco. Quest’ultimo, quindi, non avrebbe aderito a Forza Italia.

Una decisione comunicata più volte, anche se non è ancora chiaro come si tradurrà all’interno dei gruppi in Consiglio regionale.

“Forza Italia dimostra di essere ancora una volta un movimento molto attrattivo nella nostra regione”, ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, anche lui presente all’incontro.

“Dopo il successo alle elezioni politiche- ha proseguito Pagano- continua la crescita dei simpatizzanti azzurri sul territorio abruzzese e riteniamo che prossimamente ci saranno nuove adesioni importanti come quella dei consiglieri Angelosante e Marcovecchio”.