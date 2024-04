FORZA ITALIA AVEZZANO: “UNA VISIONE DI FUTURO PER LA MOBILITA’ URBANA, OLTRE POLEMICHE STERILI”

AVEZZANO – “La decisione presa sull’assetto della pista ciclabile del centro ha aperto un dibattito che, purtroppo come spesso accade quando si interloquisce con questa Amministrazione comunale, è stato abilmente spostato sulla rivendicazione di posizioni personali con relativo scambio di accuse, anziché indurre a riflessioni costruttive su ciò che realmente potrebbe contribuire al miglioramento della qualità della vita in città”.

In un momento in cui la città di Avezzano vive il dibattito sull’eliminazione della pista ciclabile del centro, in una nota, Goffredo Taddei e Tiziano Genovesi, consiglieri comunali di Forza Italia, entrano nell’argomento sollevando un punto critico sulla gestione della questione da parte dell’attuale amministrazione.

“Sarebbe fin troppo facile continuare nella polemica – dicono – ad esempio sottolineando la circostanza che i lavori di eliminazione della pista ciclabile siano avvenuti ‘occasionalmente’, come dire sottobanco, prendendo come scusa l’installazione della fibra ottica, oppure il restyling in occasione del Giro d’Italia, in assenza assoluta di un qualsiasi Atto Amministrativo che esprima una scelta politica chiara e trasparente che i cittadini hanno il diritto di conoscere; come dire: la maggioranza vuole tornare ad un centro pieno di auto e di relativi parcheggi?…lo dica chiaramente utilizzando gli atti e le procedure previste per la Pubblica Amministrazione, e se ne assuma le relative responsabilità di fronte alla Città”.

“Ma proprio perché l’approccio della maggioranza in questo dibattito ha rivelato un marcato provincialismo, a scapito di una visione politica e programmatica lungimirante, che manca, consapevoli del valore strategico che tale scelta politica comporta, sottolineiamo l’importanza di superare le polemiche infruttuose, proponendo un approccio costruttivo e innovativo alla questione della mobilità urbana – aggiungono -Una città che si appresta a ospitare un evento prestigioso come il Giro d’Italia dovrebbe esprimere una visione che vada oltre le dispute momentanee, focalizzandosi su una strategia di sviluppo urbano che possa fare di Avezzano un esempio di mobilità sostenibile e di qualità della vita urbana”.

“Ciò comporta l’adozione di un progetto globale di mobilità che includa parcheggi di scambio, trasporto pubblico locale, pedonalizzazioni delle aree centrali, strade a percorribilità ridotta a 30 km orari, un sistema efficiente di bike sharing presso la stazione ferroviaria e in altre zone periferiche della città, e, soprattutto, la creazione di una rete di piste ciclabili ben integrata e funzionale, che colleghi effettivamente le varie parti della città – centro compreso – in modo sicuro e accessibile”.

“Questo non è il momento di indugiare di fronte a visioni ristrette o a polemiche sterili. È il momento di dimostrare maturità politica e di lavorare insieme per il bene della nostra città – concludono Taddei e Genovesi – Per questo, Forza Italia si impegna a promuovere e sostenere una visione di mobilità urbana che sia veramente inclusiva, sostenibile e orientata al futuro, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di tutti i cittadini”.