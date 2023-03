FORZA ITALIA: BERLUSCONI NOMINA 7 NUOVI COORDINATORI REGIONALI

ROMA – “Per dare pieno supporto al lavoro” che attende Forza Italia in vista delle elezioni europee “con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale”, Silvio Berlusconi ha provveduto a nominare sette nuovi coordinatori regionali.

Si tratta:

– Per la Basilicata: Sen. Maria Elisabetta Casellati;

– per l’Emilia Romagna: On. Rosaria Tassinari;

– per la Lombardia: On. Alessandro Sorte;

– per il Molise: Sen. Claudio Lotito;

– per la Sicilia: Dott. Marcello Caruso;

– per la Toscana: Dott. Marco Stella;

– per il Veneto: On. Flavio Tosi.

“Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione – scrive in una nota Berlusconi – In virtù di tale lavoro, che ci vedrà impegnati quotidianamente per sostenere le nostre battaglie in vista dell’importante appuntamento con le elezioni europee, indico quale nuovo capogruppo alla Camera l’onorevole Paolo Barelli e confermo quale capogruppo al Senato la senatrice Licia Ronzulli. A tutti loro il mio più sentito ringraziamento e un cordiale augurio di buon lavoro per conquistare nuovi importanti successi con Forza Italia”.