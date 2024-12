FORZA ITALIA: CAMPAGNA TESSERAMENTO, DE ANGELIS, “OTTIMO RISULTATO IN PROVINCIA DELL’AQUILA”

L’AQUILA – Il 31 novembre si è chiusa la campagna nazionale di tesseramento nel partito di Forza Italia che, si legge in una nota, “conferma il suo trend positivo di crescita verso le percentuali auspicate dal segretario nazionale Antonio Tajani”.

In particolare dichiara il segretario provinciale Gabriele De Angelis, “ottimi i riscontri in tutta la Regione Abruzzo dove si segnala una crescita sensibile del movimento politico in tutte le province. Si distingue la Provincia dell’Aquila con oltre tremila tesseramenti che rappresenta un risultato ben al di sopra della media regionale.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato, a testimonianza che i moderati, riformisti e liberali trovano la loro naturale collocazione in Forza Italia, ideale punto di equilibrio all’interno del centro destra – prosegue ancora De Angelis – il lavoro che si sta svolgendo in Provincia dell’Aquila, dove abbiamo aperto di recente diverse Sedi del partito per stare accanto ai cittadini e raccogliere le loro istanze, unitamente all’impegno profuso dai nostri quadri di partito, sia a livello nazionale che regionale, e più in generale dai nostri iscritti e dai sostenitori sempre più numerosi, ci fa ben sperare per una continua crescita di consenso.”