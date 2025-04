FORZA ITALIA CELANO: CIACCIA NUOVO SEGRETARIO. GLI AUGURI DEI GIOVANI AZZURRI, “SI APRE NUOVA FASE”

CELANO – Luigi Ciaccia nominato nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Celano (L’Aquila).

Ciaccia è stato eletto per acclamazione durante il congresso cittadino che si è svolto ieri presso l’Auditorium Enrico Fermi di Celano, alla presenza di numerosi iscritti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali del partito.

In una nota, il segretario cittadino Domenico Nolletti e il segretario provinciale dei Giovani di Forza Italia, Flavio Cotturone, esprimono le proprie congratulazioni: “La nomina di Luigi Ciaccia rappresenta un importante segnale di continuità e rinnovamento all’interno del partito. Siamo certi che saprà svolgere questo ruolo con dedizione, competenza e attenzione alle reali esigenze della nostra comunità”.

Nel corso dell’evento, Domenico Nolletti ha portato un saluto a nome dei Giovani di Forza Italia, sottolineando “l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nel processo di rinnovamento del partito e l’impegno condiviso per affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazione”.

I due giovani dirigenti hanno inoltre espresso soddisfazione per la loro elezione nel nuovo direttivo cittadino: “Due parole: ‘orgoglio e soddisfazione’. È ciò che proviamo per essere stati entrambi scelti tra i 20 membri del nuovo direttivo cittadino. Un riconoscimento importante, ricevuto dal segretario provinciale Gabriele De Angelis e dal neoeletto segretario cittadino, che testimonia il valore del lavoro svolto con passione e determinazione in questi mesi. Questo incarico rappresenta per noi non solo un onore, ma anche una responsabilità che assumiamo con piena consapevolezza”.

“Si apre ora una fase di rinnovata collaborazione – proseguono – nella quale lavoreremo fianco a fianco con il nuovo segretario per portare avanti progetti concreti e una visione politica condivisa, fondata sull’ascolto e sull’impegno quotidiano”.

I rappresentanti giovanili hanno infine ribadito la volontà di “rafforzare la sinergia tra i Giovani di Forza Italia e la dirigenza cittadina, valorizzando le energie presenti sul territorio e contribuendo in modo costruttivo allo sviluppo politico e sociale della città di Celano”.

Nolletti e Cotturone rivolgono “un sentito augurio di buon lavoro a tutto il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia, auspicando un percorso ricco di idee, entusiasmo e risultati concreti per la comunità celanese”.