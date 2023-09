SULMONA – Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri e segretario nazionale di Forza Italia, e Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, in Abruzzo.

Parteciperanno alla conferenza stampa di Forza Italia, convocata per domani 16 settembre, alle ore 10:30, a Sulmona, presso Palazzo Tabassi in via Ercole Ciofano 44, organizzata dal coordinatore regionale Nazario Pagano e dal coordinatore provinciale L’Aquila Gabriele De Angelis.