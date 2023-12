FORZA ITALIA: DOMENICA CONGRESSO PROVINCIALE DELL’AQUILA ALL’ANCE

L’AQUILA – Domenica 17 dicembre alle ore 10:00 presso la sede dell’Ance in viale Alcide De Gasperi (torrione), si svolgeranno i lavori congressuali di Forza Italia per eleggere il coordinatore provinciale, il coordinamento provinciale di L’Aquila e i delegati per il prossimo congresso nazionale.

Le previsioni della vigilia dicono che ad essere riconfermati saranno il segretario provinciale uscente, Gabriele De Angelis, presidente della Tua, e il vicepresidente Giorgio De Matteis.

Presedierà il congresso Paolo Barelli capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e con lui sarà presente il coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato Nazario Pagano.

“Il congresso, che vedrà la partecipazione degli iscritti al partito, sarà l’occasione per un confronto su idee, temi e valori che contraddistinguono il movimento politico di Forza Italia da tutti gli altri partiti”, si legge nella nota.