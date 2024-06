FORZA ITALIA: GOFFREDO TADDEI NUOVO SEGRETARIO COMUNALE DI AVEZZANO

L’AQUILA – Il segretario regionale di Forza Italia, il deputato Nazario Pagano ha nominato coordinatore comunale di Forza Italia per Avezzano Goffredo Taddei .

“La nomina di Goffredo Taddei quale Coordinatore Comunale del partito è un riconoscimento sia all’attività svolta come consigliere e capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio comunale, sempre coerente al mandato conferito dai cittadini che vede FI all’opposizione dell’attuale amministrazione, sia all’attività politica svolta sul territorio, dove ha contributo in maniera fattiva alla crescita del partito, come dimostrano i risultati delle ultime tornate elettorali”, si legge nella nota.

In una fase di piena riorganizzazione del partito, prosegue la nota, “non poteva essere scelta una figura migliore: il neo-coordinatore incarna al meglio tutti i valori di Forza Italia: esperienza, mediazione, moderazione, equilibrio, come ha sempre dimostrato nella sua attività sia pubblica che privata. Al neo-coordinatore l’onere di promuovere ulteriormente la crescita di Forza Italia, con lo stesso obiettivo che il partito si pone a livello nazionale: affermarsi, tramite il voto, con la competenza e la moderazione, tipiche di un partito liberale quale è il nostro. L’invito è quello di attivarsi sin da subito nel promuovere la campagna di adesioni al partito ed a costituire e presentare alla città al più presto un direttivo, che possa confrontarsi con i cittadini soprattutto sugli argomenti che animano maggiormente il dibattito della comunità avezzanese. Desideriamo augurare buon lavoro a Goffredo certi che la sua esperienza e la sua passione saranno garanzia, per il partito e per il centrodestra unito, di crescita e di rinnovamento della nostra Città”, conclude la nota.