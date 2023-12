FORZA ITALIA, GRUPPO AVEZZANO: “BENE RIELEZIONE DE ANGELIS, ESEMPIO DI DEDIZIONE E PROFESSIONALITA'”

AVEZZANO – “Questa rielezione testimonia l’importante lavoro svolto da De Angelis e il suo impegno costante per il bene della nostra comunità. La sua leadership e la sua capacità di ascolto rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito e per l’intero territorio aquilano”.

Così, in una nota, il Gruppo comunale di Forza Italia di Avezzano, composto dai consiglieri Goffredo Taddei e Tiziano Genovesi, esprime” le più sincere congratulazioni a Gabriele De Angelis per la sua rielezione a coordinatore provinciale di Forza Italia per L’Aquila”.

“La riconferma di Gabriele come coordinatore è una notizia estremamente positiva. La sua competenza e la sua dedizione hanno sempre guidato il nostro lavoro verso traguardi importanti – continuano Genovesi e Taddei – siamo convinti che, sotto la sua guida, potremo continuare a costruire un futuro migliore per la nostra provincia”.

“Pertanto ci impegniamo a sostenere Gabriele De Angelis in questa nuova fase del suo incarico, collaborando attivamente per il progresso e lo sviluppo del nostro territorio. Auguriamo a Gabriele De Angelis il meglio per questa nuova sfida e siamo certi che il suo lavoro continuerà ad essere un esempio di dedizione e professionalità”.