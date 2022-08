FORZA ITALIA INAUGURA NUOVA SEDE A PESCARA, SOSPIRI: “POSSIAMO E DOBBIAMO VINCERE ELEZIONI”

PESCARA – “Le elezioni del 25 settembre le possiamo e dobbiamo vincere, c’è tanto da lavorare, c’è molto da fare, dobbiamo parlare con tutti e spiegare e raccontare cosa farà Forza Italia per il Paese. Sicuramente l’inaugurazione di una nuova sede è un buon inizio e la numerosa partecipazione odierna di tutti i nostri amministratori, arrivati da ogni parte della Regione testimonia la qualità e la concretezza del partito”.

Lo ha detto il segretario provinciale per Pescara di Forza Italia Lorenzo Sospiri, commentando l’evento che ha visto l’inaugurazione della nuova sede regionale del partito in via Carducci, in pieno centro a Pescara, con la presenza in collegamento online dell’onorevole Antonio Tajani. Presenti tra gli altri, il sindaco Carlo Masci, l’onorevole Antonio Martino, il senatore Nazario Pagano, i consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali di Forza Italia.

“In queste ore si stanno ancora decidendo le liste – ha commentato Sospiri – per una elezione che dovrà vederci tutti coinvolti e impegnati sul territorio. È importante non solo partecipare, ma è fondamentale vincere al fine di dare al Paese una guida concreta, solida, duratura, e soprattutto capace di affrontare le problematiche, di risolverle e di fare sintesi, consapevoli che ereditiamo una situazione tutt’altro che semplice, dopo due anni di emergenza sanitaria, ma pure abbiamo la volontà, la competenza e la forza per assumerci la responsabilità di guidare il governo italiano. E oggi la risposta dei nostri amministratori è stata straordinaria”.